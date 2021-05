Tre le persone colpite dalla temibile variante indiana del coronavirus nella città oplontina.

Sono tutte italiane e residenti a Torre Annunziata. Si tratta di tre dipendenti di una scuola cittadina: un segretario scolastico e due docenti, tutti già vaccinati con la prima dose di AstraZeneca.

Nei loro tamponi è stata individuata e sequenziata, con doppio controllo e completa decodifica, proprio la variante indiana del coronavirus, il temuto ceppo virale che imperversa in India.







Proprio grazie alla parziale vaccinazione hanno sviluppato la malattia in forma paucisintomatica, presentando solo lievi sintomi della malattia. Il paziente zero, già segnalato nella giornata di ieri e il paziente uno sono già negativizzati, mentre è attualmente in isolamento domiciliare il terzo paziente.

La circostanza che si tratti di persone vaccinate conferma i dati della Public Health England secondo cui due dosi di farmaco anti covid offrono l’81% di protezione contro la variante B.1.617.2 trovata in India e l’87% contro il ceppo B.1.1.7, identificato per la prima volta nel Kent, sud-est dell’Inghilterra.







Per le tre persone colpite dal ceppo indiano eseguito il tracciamento dei contatti stretti. Di certo lavorando nella stessa scuola potrebbero essersi contagiati a vicenda, ma comunque non è stata ancora individuata la fonte primaria del contagio.

L’unico dato positivo è da ricercare nel fatto che la vaccinazione riesce comunque a dare una difesa sufficiente a proteggere da una forma di malattia severa, già con la singola dose di siero. Cosa questa che oltre a dare una certa rassicurazione, dovrebbe anche invogliare ulteriormente a vaccinarsi chi è ancora indeciso o scettico.

Nel territorio seguito dalla Asl Napoli 3 sud sono circa 31mila i docenti e gli operatori della scuola che hanno ricevuto almeno la prima dose e circa il 30% di questi coperti anche con la seconda somministrazione.







Oggi il primo cittadino torrese si diceva per nulla preoccupato annunciando che la concittadina 53enne, segnalata come primo caso accertato di variante indiana in Campania, era già negativizzata.

“Premesso che non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’ASL – ha spiegato il primo cittadino – sento di poter rassicurare gli abitanti di Torre Annunziata perché nessun focolaio è presente in questo momento in città”. Da ora, anche Vincenzo Ascione dovrà rivedere questa ultima affermazione, nella speranza che non ci siano nelle prossime ore e nei prossimi giorni ulteriori risvolti che possano destare preoccupazioni.