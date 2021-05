Aveva 11 anni ed è morto precipitando dal balcone di casa. La tragedia, che ha sconvolto questa prima domenica di riaperture è successa a Sorrento.

Ancora incerta la causa della caduta, ma i carabinieri della stazione locale stanno indagando e per il momento nessuna pista viene esclusa, neanche quella del gesto volontario, anche se gli investigatori non avrebbero trovato per il momento alcun messaggio d’addio.









Il ragazzino sarebbe caduto da un balcone al terzo piano di un palazzo in via San Renato. Il fatto è avvenuto nella zona di Cesarano, nei pressi del centro del paese. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non c’è stato niente da fare: il ragazzino era già morto e non è stato possibile salvarlo. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta dal terzo piano.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Torre Annunziata, mentre sul posto sono arrivati il pm di turno e il capitano dei carabinieri di Sorrento, Ivan Iannucci.







Ancora tutta da ricostruire la dinamica del fatto. Non è chiaro se il ragazzo fosse da solo in casa o in compagnia dei genitori. In tanti conoscevano il ragazzino e la famiglia e anche tra questi gli inquirenti stanno cercando testimoni, nel frattempo certamente saranno ascoltati proprio i genitori della giovanissima vittima.