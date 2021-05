“Visita guidata nella storia di Castellammare di Stabia”. Questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’Associazione l’Incrocio delle Idee che si terrà sabato 29 maggio prossimo.

Iniziativa rivolta ai ragazzi con la finalità di provare a far conoscere a più adolescenti possibili le bellezze e il patrimonio culturale e strutturale all’interno del Centro antico di Castellammare.

E dunque un primo momento con la nostra disponibilità a proporne altri con l’auspicio di sollecitare la curiosità e l’interesse dei nostri ragazzi.





Una passeggiata in compagnia della guida turistica Maria Cristina Napolitano che prenderà il via dal luogo in cui avverrà il raduno alle 9,30, avvero presso la sede dell’associazione in via Gesù 29,

E’ previsto l’intervento del cantastorie Aniello Lascialfari al termina della passeggiata che avverrà presso la Chiesa di Portosalvo.

La partecipazione è gratuita per un massimo di 20 ragazzi. Prenotazione obbligatoria entro il 27 maggio, telefonando ai contatti sotto indicati o via mail.

Per assicurare la distanza causa pandemia, sarà affidato ad ogni partecipante, una radioguida con auricolare. E’ prevista una sosta per degustare il biscotto stabiese.