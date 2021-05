Le ruote del treno dello scrittore Pomiglianese Mario Volpe continuano a sferragliare lungo i binari dell’avventura. Il suo recente romanzo “Un treno per Shanghai”, edito da Diogene Edizioni, ha fatto da apripista alla nutrita serie di presentazioni organizzate dal Comune di Napoli in collaborazione con l’Associazione Campania Editori, nell’ambito del programma del Maggio dei Monumenti 2021.





La presentazione del libro di Volpe, ripresa dalle telecamere di DGPhotoArt di Davide Guida, si è svolta con una nutrita ed interessata partecipazione di pubblico e con la presenza di artisti, critici letterari e giornalisti, che hanno offerto il loro contributo leggendo alcuni brani dal romanzo che l’editore, il dottor Salvatore Principe, ha –con buoni propositi– candidato al Premio Napoli 2021. Ed è stato lo stesso editore, nella sua breve introduzione, ad esprimere la piena soddisfazione in merito al successo di “Un treno per Shanghai”, giunto in poche settimane alla prima ristampa.

“Il testo, che segna la maturità letteraria dello scrittore campano, proietta Mario Volpe tra i migliori rappresentati italiani della narrativa di viaggio e d’avventura che, grazie al suo stile scorrevole, asciutto e a tratti poetico, affascina una crescente platea di lettori facendo breccia soprattutto sui giovani”. Ha dichiarato, con soddisfazione, la professoressa Margherita Romano (relatrice insieme alla docente Roberta D’Ovidio dell’Istituto Matilde Serao), precisando che il romanzo è stato annoverato tra i materiali didattici del liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco.





La trama, il tema e l’intreccio narrativo del romanzo di Mario Volpe hanno catturato l’attenzione di numerosi istituti superiori del territorio che lo hanno voluto negli incontri della rassegna “Scrittori in Prima Linea” (organizzata dall’associazione culturale I colori della poesia) insieme alle grandi firme del panorama letterario italiano quali: Viola Ardone, Pino Imperatore, Antonella Cilento, Domenico Dara, Lorenzo Marone e numerosi altri.