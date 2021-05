Nella mattinata del 24 maggio è stato presentato nel corso dell’evento online “Mama Day” il progetto “Donna con te”, con il patrocinio dell’Assessorato alle pari opportunità, politiche giovanili, istruzione e sport del Comune di Pomigliano d’Arco, retto da Rosanna Genni, e il supporto istituzionale del Presidente Nazionale di “Obiettivo Famiglia Federcasalinghe” On. Federica Rossi Gasparrini.

L’iniziativa nasce da un’idea di Dominique Testa, Presidente Regionale Federcasalinghe e Casa del Consumatore Campania con l’obiettivo di contrastare il dilagante fenomeno della violenza sulle donne.







Grazie al lavoro svolto dalle professioniste che seguono il progetto, la psicologa e psicoterapeuta Daiana Aufiero e il legale di riferimento Nunzia Granato, l’ambizioso programma prevede l’attivazione, a stretto giro, di punti d’ascolto volti ad informare ed indirizzare le donne verso strutture adeguate per il supporto in casi di violenza domestica. Gli sportelli “Casa del consumatore” presenti su tutto il territorio, offriranno oltre al supporto psicologico anche consulenze legali per chiunque ne abbia bisogno.

I professionisti della su menzionata associazione saranno sostenuti a livello consultivo da alcuni noti professionisti pomiglianesi che metteranno a disposizione della comunità locale la loro esperienza acquisita sul campo. Infatti, entrambi sono già attivi nel comparto sociale con le loro associazioni da diversi anni. La psicologa e psicoterapeuta Afrodite Esposito è impegnata nel coordinamento del Centro antiviolenza Artemisia, mentre l’avvocato penalista, esperto di diritto di famiglia, Danilo Volpe è Presidente dell’Associazione Thymos Campania.







L’associazione Thymos Campania è nata nel 2008, diverse sono state le attività svolte in oltre un decennio. Nel 2018 è partito un progetto molto impegnativo con l’attivazione dello “Sportello famiglia” coordinato dalla dott.ssa Amalia Cleopatra che tutt’oggi opera nell’hinterland pomiglianese con grande successo, come dichiara l’ avvocato Volpe sembra che siano circa un centinaio le famiglie assistite dagli esperti. Il servizio ha la funzione di supporto psicologico e punto di ascolto e consulenza per tutte le famiglie con anziani non autosufficienti, minori e persone con disabilità psichiche e fisiche.

Volpe partendo dalla sua esperienza sul campo, ha messo in risalto nelle sue dichiarazioni due elementi fondamentali che andranno realizzati perché il lavoro del comparto sociale produca i risultati sperati e dichiara: “Credo che il primo e necessario intervento che si debba effettuare nel comparto sociale sia quello del coordinamento. Esistono disparate realtà associative e cooperative sul territorio locale e regionale che operano nel settore del sociale, occorrerebbe un coordinamento istituzionale dei vari enti e comparti per generare una perfetta sinergia volta a curare l’interesse delle fasce deboli interessate senza creare dispersione e confusione”.







Poi conclude: “Il secondo intervento riguarda la divulgazione di un adeguata e mirata campagna di sensibilizzazione verso le violenze di genere che parta dai sistemi educativi visto il crescente numero di giovani coinvolti in tali fenomeni. Secondo una statistica nel mese di novembre, in cui si celebra la giornata contro la violenza sulle donne e la campagna di sensibilizzazione dei media e dei social si fa più incessante, le chiamate ai numeri per il codice rosso sono aumentate. Questo significa che le istituzioni e le associazioni di genere hanno il compito di promuovere continue campagne di sensibilizzazione perché ancora pochi sono gli strumenti normativi e comunicativi per la prevenzione di tali fenomeni”.

Cinzia Porcaro