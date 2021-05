Campionato Italiano ACI Karting: podio per Nico Carfagna in 60 Mini

Ottima prestazione sulla pista di Val Vibrata per il pilota di Latina Nico Carfagna che si piazza al secondo posto in Gara 1 e al terzo in Gara 2, vincendo la classifica degli Under 10.

Le gare del Campionato Italiano ACI Karting sono molto difficili e dure, a questo dobbiamo aggiungere che Nico Carfagna, classe 2011, non conosceva né la pista e né il team e il kart con cui ha corso, in soli tre giorni si è dovuto adattare a motore, telaio… tutto!







Nico Carfagna ci tiene a ringraziare per il sostegno e il supporto ricevuto Andrea Curri del C.M.T. Racing Team, Luca Pappacena e Roberto Abbate, motorista.

Prossimo appuntamento per il Campionato Italiano ACI Karting a Siena dal 4 al 6 giugno 2021.