È nato nel 2018 ma in tre anni ha saputo conquistare il cuore degli italiani: il Million day, infatti è una lotteria baciata dal successo fin dagli esordi, basti pensare che già nel suo mese di lancio ha elargito ben tre volte il montepremi da un milione di euro.

I motivi del successo sono molti, in testa troviamo sicuramente la semplicità di gioco che lo rende accessibile davvero a tutti. Per tentare la sorte, infatti, ci basta scegliere una combinazione di cinque numeri tra l’1 e il 55, con una puntata molto bassa di 1 euro.

Non solo facile ma anche frequente: le estrazioni sono infatti giornaliere, basta quindi aspettare le 19 del giorno in cui abbiamo giocato per svelare la cinquina vincente e dalle 19.15 il gioco riparte, dandoci la possibilità di ritentare la sorte nel caso in cui la dea bendata ci abbia lasciato a bocca asciutta.

Ma come scoprire se abbiamo vinto con i nostri cinque numeri fortunati?

Per prima cosa, ricordate sempre di conservare la ricevuta, fisica o digitale della vostra giocata, fondamentale per effettuare la verifica schedina Million Day.

Proprio sullo scontrino si trova infatti il numero seriale necessario per effettuare la verifica: una volta individuato è possibile inserirlo nella sezione verifica vincite che vi comunicherà in tempo reale il risultato.

Se non avete lo scontrino sottomano ma ricordate i numeri, i risultati sono consultabili sul sito dedicato, in cui trovate l’elenco dei numeri vincenti delle ultime estrazioni.

Nel caso in cui siate giocatori più assidui la modalità più semplice è probabilmente quella tramite l’App MyLotteries, che vi permette sia di piazzare la vostra puntata, sia di verificare in qualsiasi momento le estrazioni del gioco

Oltre che online, il bollettino Ufficiale delle vincite viene sempre esposto in ogni ricevitoria, immediatamente dopo le estrazioni e vi basterà quindi andare a trovare il vostro ricevitore di fiducia per scoprire se siete i fortunati estratti dalla sorte!

Anche se la puntata è esigua, infatti, si tratta di un gioco che propone montepremi davvero interessanti, con jackpot da capogiro e combinazioni minori che possono rivelarsi sorprendenti grazie alle combinazioni e ai moltiplicatori delle vincite.

Se il jackpot premia chi riesce a prevedere tutti e cinque i numeri vincenti con ben 1 milione di euro, anche azzeccare 3 o più numeri può portarvi a casa un gruzzoletto interessante, con un impegno iniziale di 1 €.

Va ricordato inoltre che oltre alla modalità semplice con la cinquina, è possibile creare delle giocate plurime, con il limite di 10, e a sistema, grazie a cui possiamo scegliere fino a 9 numeri, con un limite di 126 combinazioni.

Per metterci in gioco è possibile puntare nel più classico dei modi in qualsiasi ricevitoria o comodamente da casa nella versione online del MillionDay.

Basta, infatti, aprire un conto gioco sul sito o accedere con l’App MyLotteries, andare nella sezione vetrina e compilare la schedina interattiva.