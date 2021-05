Attimi di paura per gli occupanti di una barca che è finita sugli scogli al largo di Castellammare di Stabia, rischiando di affondare.

Una giornata ideale per un’uscita in barca, per riappropriarsi in qualche modo di quella normalità tanto rincorsa e desiderata in questi ultimi mesi e per poter godere del primo caldo “sole estivo”, in pochissimi minuti si è trasformata in un incubo.







Il motoscafo è finito sugli scogli ed ha iniziato ad imbarcare acqua. Pronto l’intervento della Capitaneria di Porto che ha scongiurato il peggio, traendo in salvo le persone che si trovavano a bordo dell’imbarcazione.

Anche l’imbarcazione è stato recuperato e trainato a terra da un rimorchiatore prima che colasse a picco.