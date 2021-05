Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme anti-Covid negli esercizi commerciali, quali bar e ristoranti.

I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato una serie di verifiche sul territorio e nei comuni limitrofi, in particolar modo nelle aree più a “rischio”.





Molte le attività in regola, dove i militari hanno potuto appurare l’osservanza scrupolosa delle direttive imposte dalle vigenti normative.

Purtroppo non sono mancate le sanzioni, 15 quelle notificate sul territorio torrese.

Un bar sito in via Nuova San Marzano a Poggiomarino è stato sanzionato e resterà chiuso per alcuni giorni, per aver permesso la consumazione di alimenti e bevande oltre l’orario consentito. Un altro bar a San Giuseppe Vesuviano, è stato sanzionato perché al suo interno si trovava un numero di persone superiore a quello consentito e quasi tutte senza mascherine.

Durante il servizio sono stati controllati 31 veicoli e 52 persone.