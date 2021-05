E scende sotto il tre per cento per la prima volta nel 2021 il tasso di positività in Campania. Non moltissimi i tamponi lavorati, ma nonostante questo pochi i positivi e soprattutto i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

C’è la conferma della permanenza in zona gialla fino al 6 giugno per la Campania, mentre è in accelerazione la campagna vaccinale sul territorio regionale dove gli immunizzati sono oltre un milione. Si attendono le nuove scorte per iniziare la vaccinazione dei giovani dai 18 anni in su, mentre il commissario per l’emergenza Figliuolo si prepara a dare il via libera alle prenotazioni per tutte le età dal 3 giugno.

Purtroppo c'è da affrontare il problema degli aventi diritto che non si sono prenotati finora: sarebbero 15 su 100 in Campania.









Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, cala di circa un punto e mezzo percentuale fermandosi al 2.97%, ieri era al 4.29%.

L'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati 11.128 tamponi molecolari, mentre il numero dei nuovi positivi riscontrati è stato di 331 unità, anche questo numero è esclusivamente relativo ai test molecolari.









Gli asintomatici risultano essere 245, mentre i positivi che presentano i sintomi del Covid oggi sono stati 86.

Indicato anche il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, oggi 4.833, come sempre senza riportare alcun positivo.

I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi, dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, i valori sono ovviamente anomali. Anche oggi quindi un numero assolutamente ERRATO: 15.961.

La somma ottenuta, è chiaramente impropria e fa sì che per il Ministero oggi la Campania sia con un tasso di positività del 2,07%.

_________________________________________________________________







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 19 maggio – 5,13% – 649 contagiati

Giovedì 20 maggio – 4,54% – 705 contagiati

Venerdì 21 maggio – 4,17% – 565 contagiati

Sabato 22 maggio – 4,78% – 628 contagiati

Domenica 23 maggio – 6,74% – 401 contagiati

Lunedì 24 maggio – 3,48% – 410 contagiati

Martedì 25 maggio – 3,43% – 483 contagiati

Mercoledì 26 maggio – 4,03% – 533 contagiati

Giovedì 27 maggio – 4,29% – 477 contagiati

Venerdì 28 maggio – 2,97% – 331 contagiati







In terapia intensiva sempre in calo il numero di degenti rispetto al giorno precedente e sono disponibili 593 letti sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Continua a calare anche il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto oggi è di 2.411 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 418.600, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 4.901.041.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 545. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania sono 343.566.

I decessi registrati oggi sono stati 7, di questi 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arriva a 7.190 da inizio pandemia.

In 65 giorni sono stati accertati complessivamente 2.266 decessi causati dal Covid-19

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 749, ancora 12 in meno. I ricoverati nelle terapie intensive sono ancora calati di 6 unità, con 69 posti occupati e con 2 ingresso nelle 24 ore.

Il numero delle persone attualmente positive oggi cala di 221 unità, segnando un totale di 67.844, diminuisce di 203 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 67.032.







