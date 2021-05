E’ stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, il 51enne che ieri ha aggredito una guardia all’interno del Hub vaccinale presso la Mostra d’Oltremare.

L’uomo, peraltro già noto alle forze dell’ordine, si trovava al centro vaccinale per ricevere la somministrazione del vaccino, quando convinto di poter accedere senza seguire la segnaletica e rispettare il proprio turno, si era diretto tranquillamente ai box vaccinali, saltando la fila.





Non solo, il 51enne, originario del rione Sant’Alfonso, pretendeva di entrare dalla sala di osservazione, dove i soggetti vaccinati devono rimanere per almeno 15 minuti dopo la somministrazione del vaccino, per scongiurare eventuali reazioni avverse immediate che necessitano di pronto intervento d’emergenza.

Accortosi dell’accaduto, la guardia giurata addetta alla vigilanza è intervenuta, imponendo all’uomo di tornare indietro e rispettare il percorso prestabilito e la fila, ottenendo, però, in cambio un netto rifiuto e la pretesa da quest’ultimo di parlare con un medico.







Non avendo ottenuto quanto richiesto, l’uomo ha prima alzato la voce e poi aggredito la guardia. Fortunatamente il chiasso che ne è scaturito ha richiamato l’attenzione dei carabinieri che sono intervenuti prontamente, fermando l’uomo che nel frattempo aveva tentato di dileguarsi all’esterno.

L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.