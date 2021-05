Finalmente, nei giorni scorsi, riaperta al pubblico la Grotta Azzurra a Capri. A darne la notizia la Direzione regionale Musei Campania, nell’ambito del piano di riapertura post-Covid, dei musei e dei luoghi di cultura regionali, denominato “Primavera dell’arte”.





Una ripartenza all’insegna della sicurezza, riproponendo le stesse modalità già sperimentate, con successo, la scorsa estate: ingressi contingentati, misurazione della temperatura e mascherina e per una migliore e più consona fruibilità una prenotazione da potersi effettuare online, in tutta tranquillità, e gratuitamente sul sito www.coopculture.it, che sarà così in grado di gestire gli ingenti flussi di turisti che da sempre vengono attirati dalle sue acque di un intenso azzurro dai riflessi argentei.







La Grotta sarà visitabile dalle 9.00 di mattina alle 17.00, con la possibilità di acquistare in loco il biglietto fino a 30 minuti prima della chiusura. Per tutti coloro che non avranno preventivamente prenotato, l’accesso sarà regolato in base alla disponibilità, tenendo conto del numero dei posti prenotati e residui. Informazioni circa le modalità di prenotazione, visita e acquisto biglietti sono disponibili sul sito www.musei.campania.beniculturali.it e su tutti i canali social istituzionali della Direzione regionale Musei Campania.







L’apertura della Certosa di San Giacomo avvenuta già in aprile, ora quella della Grotta Azzurra, cui si aggiungerà a breve anche la riapertura del sito archeologico di Villa Jovis, rappresentano lo spirito di rilancio sul quale si intende investire per riportare in auge il turismo di un’isola da sempre meta degli amanti delle bellezze paesaggistiche, ma anche di storia e cultura nostrane.