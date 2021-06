E per loro – per la prima volta – parte di quell’Orchestra Sinfonica a distanza creata per il 2 Giugno 2020, la prima Festa della Repubblica in epoca Covid, che ebbe i ringraziamenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella” suonerà in presenza.

Salvatore Di Sarno (sindaco): “Non siamo dinanzi ad una semplice operazione verità ma abbiamo l’onore di essere parte di un progetto culturale più ampio in grado di guardare al futuro con onestà soprattutto intellettuale”.

Ernesto Piccolo (Preside) : “Abbiamo dato vita ad un Laboratorio storico, il cui team è formato da docenti ed alunni, per coinvolgere la platea scolastica in questo percorso basato sall’analisi di eventi storici”.







Rosalinda Perna : “E’ la prima volta che accade nel nostro paese: 6 pietre di inciampo dedicate ad eventi del 1861. Era il 23 Luglio quando 6 cittadini furono fucilati dall’esercito piemontese con l’accusa di brigantaggio. Un’accusa che poi si rivelò ingiusta, non vera”.

Oggi – Martedì 1 Giugno – Ore 17 – Cortile della sede centrale del Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele III “Perché non si inganni la Memoria” conferenza con: prof. Guido D’Agostino, Presidente dell’ ICSR “Vera Lombardi”, prof. Ciro Raia, Presidente dell’Irescol, Ernesto Piccolo, Preside della Scuola Media “San Giovanni Bosco – Summa Villa”, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, Rosalinda Perna, Assessore ai Beni Culturali del Comune di Somma Vesuviana, prof. Domenico Parisi, ricercatore di storia locale.







“Non siamo dinanzi ad una semplice operazione verità ma abbiamo l’onore di essere parte di un progetto culturale più ampio in grado di guardare al futuro con onestà soprattutto intellettuale. Francesco Maria Carlo Di Mauro, di anni 45, abitava in Via Castello; Saverio Scozio di anni 28, abitava in Via Castello; Giuseppe Iervolino di anni 40, abitava in Via Persico; Luigi Romano di anni 40, abitava in Via Pigno; Vincenzo Fusco di anni 50, abitava invece in Via Spirito Santo; Angelo Granato, anni 48, abitava in Via Ciciniello. Il 23 luglio del 1861, questi giovani sommesi, furono fucilati, passati per le armi dall’esercito piemontese, dopo un processo approssimativo, senza basi, con l’accusa di rapporti con il brigantaggio di allora. I fatti, le documentazioni, le prove, la storia ridaranno loro verità, giustizia e memoria dimostrando che invece erano 6 innocenti, 6 ragazzi che non avevano rapporti con il brigantaggio e magari con ogni probabilità questi ragazzi forse nutrivano nei loro sogni anche la libertà e l’unità da Sud al Nord. A distanza di 160 anni esatti, il Comune di Somma Vesuviana, la città tutta, l’istituzione scolastica delle medie “San Giovanni Bosco – Summa Villa” renderanno onore e giustizia ai 6 sommesi con l’inaugurazione di ben 6 pietre di inciampo in Piazza Vittorio Emanuele III esattamente il 2 Giugno in occasione della Festa della Repubblica”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana comune del napoletano.

“ “In Somma…….la storia” è un progetto innovativo formato da un Laboratorio storico e anche da una newsletter con un apposito periodico per coinvolgere la platea scolastica in questo percorso basato sall’analisi di eventi storici. Il team è formato dalle prof.sse Giuseppina Di Lorenzo, Felicia Terracciano, Maria D’Ambrosio, Teresa Iovino, Valeria Salerno, AnnaMaria De Vita con la collaborazione del prof. Ciro Raia, scrittore e Presidente dell’IRESCOL. In questo momento storico particolare, la scuola oltre a non doversi sottrarre alla sua principale missione educativa – ha affermato Ernesto Piccolo, Preside della Scuola Media “San Giovanni Bosco – Summa Villa” che ha ideato l’intero progetto – che è quella di accompagnare i giovani studenti nel loro percorso di crescita e di formazione umana e intellettuale, deve anche stimolare le giovani menti al pensiero critico. Per poter perseguire tali obiettivi, la Scuola Media Statale “San Giovanni Bosco – Summa Villa” ha istituito il Laboratorio Storico Permanente che, in stretta collaborazione con l’IRESCOL, propone percorsi storiografici in un’ottica locale e nazionale. Dunque docenti ed alunni saranno impegnati nella ricostruzione storica di alcuni eventi. Nel caso specifico abbiamo analizzato un fatto avvenuto il 23 Luglio del 1861. Quel giorno ben 6 cittadini furono fucilati con l’accusa, poi rivelatasi ingiusta, di essere briganti o comunque complici del brigantaggio di allora. Un processo sommario, senza prove concrete che si concluse con la condanna a morte. I fatti comprovati da documenti storici provano l’innocenza di queste 6 persone delle quali abbiamo nomi e cognomi e addirittura gli indirizzi di residenza. Ecco come attraverso lo studio e la narrazione di un evento come questo si possa ricostruire uno spaccato della vita di allora. Andiamo in questo modo a ribadire la centralità e l’importanza dello studio della storia, senza il quale non possiamo comprendere il presente e capire dove possa andare il nostro futuro.

“Per la prima volta in assoluto – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana – dedichiamo le pietre di inciampo ad eventi storici. Ma abbiamo organizzato una due giorni e lo abbiamo fatto, grazie alla Scuola Media “San Giovanni Bosco – Summa Villa” e allo scrittore Ciro Raia, Presidente dell’IRESCOL, con una due giorni curata nei minimi dettagli. Inizieremo oggi, Martedì 1 Giugno, alle ore 17, con un convegno che si terrà all’aperto, presso il Cortile del Palazzo Municipale, in Piazza Vittorio Emanuele III. Avremo interventi molto importanti come quello del prof. Guido D’Agostino, intellettuale, Presidente dell’ICSR “Vera Lombardi”, del ricercatore di storia locale, prof. Domenico Parisi, del prof. Ciro Raia, Presidente dell’IRESCOL e personalità di rilievo del mondo intellettuale. Mercoledì 2 Giugno, in Piazza Vittorio Emanuele III, scopriremo le 6 pietre di inciampo con sopra i nomi dei sei cittadini sommesi fucilati il 23 Luglio del 1861. Inoltre ci sarà la deposizione della ghirlanda al monumento dei caduti con l’intervento degli alunni della scuola media “San Giovanni Bosco – Summa Villa” e dell’orchestra della stessa scuola composta dai giovani musicisti che per la prima volta suoneranno insieme e non a distanza per la Festa della Repubblica. Lo scorso anno, in piena pandemia, questi ragazzi con il supporto del Preside, Ernesto Piccolo e del corpo docente, diedero vita all’Orchestra Sinfonica a Distanza con la partecipazione di tutte le scuole ad indirizzo musicale della Campania. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviò loro un bel messaggio di ringraziamento”.

