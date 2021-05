Il ‘Giro d’Italia in Apnea’ fa tappa a Camerota: i testimonial e il programma

Dal 3 al 6 giugno 2021 si terrà nelle acque di Marina di Camerota, bandiera blu 2021, la gara di apnea in assetto costante denominata “Giro d’Italia in Apnea – Trofeo di Camerota”.

Si tratta della prima tappa in mare di questo circuito di gare, la cui tappa successiva sarà Capri ad ottobre. A Marina di Camerota sono previsti una sessantina di atleti, tra cui quattro atleti della Nazionale Italiana di Apnea Profonda, che nei giorni precedenti terranno un collegiale sempre a Marina di Camerota.

Il “Giro d’Italia in Apnea – Trofeo di Camerota” è organizzato da Apnea Academy Competition, l’associazione sportiva collegata alla scuola Apnea Academy di Umberto Pelizzari, con il patrocino morale del Comune di Camerota, il sostegno dell’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della Cooperativa Cilento Mare, del Marina Camerota Yachting Service, di Marea Retreat ed Albergo Tirreno. Gli sponsor di tutto il Giro d’Italia in Apnea sono Mina Sport, Mare di Carta e Hand.

In una gara di apnea in assetto costante, l’atleta scende in profondità con le sue sole forze, con o senza pinne ai piedi ed è monitorato per tutta la durata del suo tuffo da una telecamera mobile che lo segue sia in discesa che in risalita, da una telecamera sul piattello di profondità e da una telecamera di superfice. Le immagini sono visibili in tempo reale sul monitor del giudice, che può azionare, in caso di necessità, il sistema per il recupero rapido dell’atleta. L’assistenza in acqua è fornita da istruttori Apnea Academy mentre la gara è una gara federale di interesse nazionale.

Il programma prevede giovedì 3 giugno la cerimonia di apertura, poi dal 4 al 6 la gara, mentre sabato 5 alle 19:00 si terrà una conferenza con Davide Tizzano, campione olimpico di canottaggio (1988 e 1996), vincitore della Luis Vuitton Cup di Vela (1992) e attualmente dirigente del Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Formia. Le premiazioni si terranno domenica 6 giugno, alle 18.00.