Prima edizione del Premio Capri – Allenare nel calcio femminile, organizzato dal Gruppo Regionale AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), attraverso la responsabile nazionale del calcio femminile, dottoressa Valentina De Risi, in collaborazione con l’ASD Anacapri, da anni impegnata nel progetto crescita del calcio sull’isola azzurra, che si terrà presso la sala “Luigi Pollio” il 4 giugno 2021 alle ore 17:00.





Anche in Italia, ormai, con molto ritardo rispetto al resto d’Europa e del Mondo, il Calcio Femminile sta acquisendo sempre più l’importanza che merita nel panorama calcistico nazionale. Non poteva essere altrimenti, del resto, in un paese dove il calcio è una religione e che si è fregiato di quattro titoli mondiali.

Nel suo piccolo, allo sdoganamento del calcio femminile ha contribuito anche il convegno “Allenare nel Calcio Femminile”, organizzato da ben cinque anni in Campania sotto l’egida dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio).







Nell’ultima delle 5 edizioni, ospite d’eccezione è stata Milena Bertolini, Commissario Tecnico della Nazionale.

Per la sesta edizione, ci sarà un parterre ricco di qualità tra cui Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatore di calcio e Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma, vincitrice della Panchina d’Oro e vincitrice della Coppa Italia.

Inoltre, ospite dell’evento Vito Tisci, presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC.