L’allentamento delle restrizioni in Campania ha permesso la riapertura non solo di molte attività, ancora ferme, ma ha fortunatamente segnato anche la ripartenza del settore legato alla cultura.

Quattro le mostre organizzate a Napoli, particolarmente interessanti sia per il soggetto cui sono ispirate sia per la modalità di fruizione che si fonda sull’utilizzo delle nuove tecnologie e dei supporti multimediali. Un modo nuovo di “gustare”, osservare e comprendere, la storia del nostro tempo e del tempo con fu.

Dal 20 maggio scorso sino al 20 ottobre, sarà aperta al pubblico la mostra su Claude Monet intitolata “The Immersive experience”, allestita nella splendida cornice della Chiesa seicentesca di San Potito a Napoli, poco lontano dal Mann.

La mostra arrivata a Napoli dopo il grande successo riscosso in altre grandi città italiane come Milano e Torino ed estere, come Barcellona e Bruxelles, catturerà i visitatori che potranno vivere un’esperienza suggestiva immergendosi virtualmente nelle opere del grande artista francese.

Un’occasione singolare anche per i più piccoli che potranno divertirsi con l’arte, trasformandosi in provetti pittori e portando con sé, a fine percorso, il ricordo “pittorico” di una giornata indimenticabile.

Si potrà invece visitare la Mostra dedicata al grande attore e poeta napoletano Massimo Troisi, fino al 25 luglio prossimo. L’evento organizzato dall’Istituto Luce in collaborazione con il Comune di Napoli, nella suggestiva location di Castel dell’Ovo, dove una mostra fotografica multimediale ricca di immagini inedite, private, d’archivio, nonché di filmati e locandine, porterà alla scoperta del lato umano del mito-mite, l’antieroe moderno e rivoluzionario che con la sua verve, la sua proverbiale capacità di parlare di tutto con semplicità e al contempo con quella sua personale intelligente ironia.

Sarà invece ospitata al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli, dal 3 maggio all’11 luglio, la mostra incentrata sulla vita della grande Frida Kahlo dal titolo “Ojos que no ven corazón que no siente”. Napoli sarà la prima tappa in Europa dell’evento voluto dalla Frida Kahlo Corporation e organizzata da Alta Classe Lab, Next Exhibition, Fast Forward e Next Event, con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico, del Consolato del Messico a Napoli e la preziosa collaborazione del Comune partenopeo. Per i visitatori, la mostra multimediale, rappresenterà un’opportunità unica per calarsi nel mondo di Frida e vivere un viaggio emozionante attraverso una selezione fotografica e una raccolta di lettere, i momenti salienti della vita dell’artista messicana.

Infine, ma di certo non meno interessante ed importante la mostra su Gustav Klimt, che si terrà in Villa Comunale, nella rinnovata Casina Pompeiana della Riviera di Chiaia, dal 3 maggio al 7 agosto.

I visitatori grazie alle 16 postazioni con visori 3D potranno “passeggiare” nelle opere dell’artista austriaco e perdersi tra colori ed immagini suggestive. A corredo dell’esperienza “immersiva” un’esposizione di riproduzioni fedeli delle opere più importanti del pittore austriaco.