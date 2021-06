Vaccini per la fascia d’età dai 12 anni in su anche per la Campania. La regione si adegua al piano vaccinale nazionale ed è pronta ad aprire la piattaforma per le adesioni già a partire da stasera alle 22.00.









La piattaforma di adesione sarà quindi aperta a tutti coloro che devono ancora vaccinarsi, comprendendo da stasera, quindi, anche gli adolescenti.

“Le relative convocazioni, nei prossimi giorni – si legge nella comunicazione dell’Unità di Crisi – sono ovviamente legate alla disponibilità dei vaccini e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta”.

L’adesione non significherà immediata convocazione per la somministrazione, visto che le Asl continueranno a prendere in considerazione tutti i fattori di rischio per dare la precedenza e inoltre ci sarà sempre da fare i conti con il ritmo di arrivo delle dosi.







In Campania non ci sarà la possibilità di indicare il vaccino che si preferisce, saranno sempre le Asl a scegliere quale somministrare, orientandosi attraverso le indicazioni nazionali.

Per la fascia di età 12-17 anni il vaccino che sarà somministrato è Pfizer.