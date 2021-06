A Salerno la scintilla che dà il via al mercato non è ancora scattata, infatti prima di tutto Claudio Lotito dovrà vendere la squadra entro il 25 giugno: in caso contrario i granata non potranno essere ammessi alla prossima Serie A.

Al momento si sa che Fabrizio Castori resterà sulla panchina della Salernitana, dopo la cavalcata trionfale verso la Serie A partendo da sfavoriti. Intanto il d.s. Fabiani si è già dato da fare per rinforzare il reparto offensivo: al momento i nomi sono 3.







In pole c’è Defrel del Sassuolo, si segue anche Lasagna e infine anche i granata si aggiungono alla battaglia fra diverse squadre per Junior Messias.

Dopo l’arrivo del nuovo presidente si lavorerà anche con il Napoli per il riscatto di Tutino, in prestito dagli azzurri e reduce da una stagione straordinaria: infatti l’attaccante numero 9 ha trascinato la Salernitana in massima serie a suon di gol.

Giuseppe Garofalo