Nel pubblicare gli ultimi dati sull’andamento della campagna vaccinale in città, Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici non perde l’occasione per dire la sua.

Un post che riassume i dati e attacca quanti più che fare riescono benissimo a criticare.





“Siamo tra le Amministrazioni Comunali che hanno comunicato costantemente ai Cittadini tutti i dati epidemiologici e stiamo aggiornando sistematicamente i numeri della campagna vaccinale”. Ha esordito il primo cittadino che ha poi continuato: “Abbiamo messo a disposizione della Asl il Palazzetto dello Sport e tutta la assistenza logistica per consentire di vaccinare nel più breve tempo possibile tutti i Cittadini che aderiscono alla campagna vaccinale.

Al 4 giugno abbiamo superato i 25.000 Cittadini che hanno ricevuto la prima dose e più di 11.000 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Il nostro Centro Vaccinale in 3 giorni,1,2 e 3 giugno è riuscito ad effettuare più di 2.500 vaccinazioni a Cittadini Porticesi tra prime e seconde dosi.







Un grandissimo lavoro degli Operatori Sanitari della Asl e di Medici di Famiglia di Portici.

Eppure ogni tanto mi tocca di leggere le lamentele di qualcuno che pretende di vaccinarsi in pochi minuti, oppure di alcuni speculatori politici che, anche in questa occasione, si sono esercitati nel loro nullismo.







Per esperienza di vita quelli che sanno solo criticare sono sempre i peggiori, sono quelli che non si sono mai esercitati a fare nulla, spesso hanno fallito nelle loro attività lasciando debiti e guai, e quasi sempre sono quelli che evadono le tasse o non le pagano aspettando qualche condono”.