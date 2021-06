I vaccini in farmacia, un annuncio più volte fatto e mai andato in porto. Da domani finalmente questa modalità vaccinale si concretizzerà in provincia di Napoli, nelle aree delle Asl Napoli1 e Napoli3, mentre per l’Asl Napoli2 partirà nei prossimi giorni in maniera graduale.

“Dopo tanti annunci domani 150 farmacie a Napoli e provincia partono con la somministrazione dei vaccini”. Lo ha annunciato Vincenzo Santagada presidente dell’ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, che ha aggiunto: “Ogni farmacia ha avuto 50 o 100 dosi di Johnson, in somministrazione unica e si parte domani”.







Per conoscere quali farmacia entreranno a far parte dei punti vaccinali utili per i cittadini che vorranno sottoporsi all’inoculazione del siero, bisognerà visitare, a partire dalla settimana prossima, il sito www.federfarmanapoli.it. Gli elenchi delle farmacie dove sarà possibile ricevere il vaccino saranno pubblicati ed aggiornati. Sarà dunque sufficiente recarsi in farmacia con la propria tessera sanitaria ed un documento d’identità. Ci si potrà registrare direttamente in farmacia oppure farlo autonomamente attraverso la piattaforma regionale.

Dopo la registrazione sarà il farmacista vaccinatore ad indicare se il vaccino potrà essere inoculato al momento o se dovrà essere fissato un appuntamento per l’inoculazione in base ad un proprio calendario di vaccinazioni ed alla disponibilità del cittadino stesso. La vaccinazione è assolutamente gratuita.

Per il momento comunque in farmacia potranno vaccinarsi i cittadini tra i 18 e i 59 anni con il monodose Johnson & Johnson, anche se non si esclude che nelle prossime settimane ci diano altre tipologie di vaccini.





Il vaccino in farmacia diventerà un modo meno freddo per chi deve riceverlo, recandosi di fatti da un professionista con cui, nella maggioranza dei casi, ha già un rapporto di fiducia, un modo anche per superare le diffidenze nei confronti dei vaccini che ancora bloccano alcuni cittadini.

A tal proposito, il presidente dei farmacisti napoletani ha aggiunto: “Ogni farmacia ha comunicato la propria capacità vaccinale all’Ordine e a Federfarma e all’Asl, sulla base di quello sono state consegnati 50 o 100 vaccini.







Tutte le farmacie che hanno dato la disponibilità stanno ricevendo centinaia di telefonate in questi giorni, da parte di cittadini che chiedono quando si parte, siamo di fronte a una sanità di prossimità di grande sensibilità nei confronti dei cittadini.

Le farmacie saranno sempre più importanti e se ci dovesse essere il terzo richiamo e dovessero chiudere alcuni hub vaccinali, le somministrazione si faranno sempre di più in farmacia e dal medico di base, facendola diventare una cosa di normale quotidianità”.