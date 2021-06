Le slot machine sono diventate il gioco più popolare dei casinò italiani e del mondo. Da una decina d’anni, le slot sono disponibili anche online, nei portali di gioco autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), dove sono presenti in grandi quantità e varietà. Proprio la varietà delle slot disponibili online rappresenta una delle maggiori attrazioni per i giocatori, che hanno così un’ampia gamma di scelta e la possibilità di fare “zapping” tra i vari titoli offerti.

Tra le tante slot disponibili, tuttavia, ve ne sono alcune che sono riuscite a catturare l’attenzione dei giocatori italiani, divenendo nettamente le più popolari sul nostro mercato. Abbiamo chiesto a Roberto Mancini, redattore di slotmachinegratis.com, portale di slot machine italiano, di condividere con noi quali sono le slot machine più popolari in Italia.

Book of Ra

Da diversi anni ormai Book of Ra troneggia nella classifica delle slot più famose in Italia e non solo. Nato come gioco da slot machine fisica, è successivamente approdato nei casinò online nella versione Deluxe. Prodotta da Greentube, del gruppo Novomatic, Book of Ra Deluxe è divenuta anche online una delle slot più giocate e richieste dei casinò italiani.

Il protagonista della slot è un ricercatore avventuriero in cerca di tesori nell’Antico Egitto. La tematica dell’Antico Egitto è divenuta negli anni una delle più apprezzate. Il successo della slot si deve anche alle sue funzioni bonus e free spin.

Fowl Play Gold

Nota anche con il soprannome di “Slot Gallina” e “Slot della Gallina dalle Uova d’Oro”, la Fowl Play Gold è stata per diverso tempo la slot fisica più giocata nelle sale da gioco, tabaccai e ricevitorie italiane. Prodotta dall’italiana WMG, è approdata anch’essa nei casinò online ADM.

Il segreto del suo successo sta proprio nella gallina protagonista del gioco, che può offrire premi di vario valore associati alle varie qualità delle uova quali Diamante, Oro, Argento e normale. Il simbolo dell’uovo dorato rappresenta al tempo stesso il simbolo più prezioso del gioco. Come le video slot machine “classiche”, ogni giro si divide in due parti e il giocatore può decidere quali rulli tenere e quali no.

Gonzo’s Quest

La slot Gonzo’s Quest è stata tra le primissime slot legalizzate in Italia, se non la prima in assoluto. Si tratta di un gioco prodotto da Netent, un provider divenuto leader di settore insieme ad altri giganti come Playtech e Microgaming. La caratteristica comune alle slot Netent è l’alta qualità grafica, oltre ad una componente narrativa volta al coinvolgimento e divertimento del giocatore.

Questa particolare slot, praticamente immancabile in qualsiasi casinò online italiano, ha come protagonista un soldato spagnolo del XV secolo, in cerca di tesori nei territori dei Maya. Il gioco è caratterizzato dalla caduta libera dei simboli, ogni volta che si ottiene una combinazione vincente. In pratica, il giocatore ottiene un giro parziale gratuito ogni volta che ottiene una combinazione vincente, poiché i simboli che ne fanno parte spariscono e lasciano spazio a ulteriori simboli.

Starburst

Così come Gonzo’s Quest, anche Starburst è della Netent, tuttavia è diventata molto popolare per due ragioni principali. La prima è che si presenta originale dal punto di vista grafico, poiché non presenta i soliti simboli delle slot machine tra cui i soliti simboli del Poker, bensì delle gemme. A queste si uniscono dei simboli speciali a forma di stella (mix di gemme) che si espandono sull’intero rullo in cui escono, e dei simboli “7” tipici delle slot super classiche.

Il secondo motivo, per il quale è diventata popolare, è stata la sua associazione alle promozioni free spin (giri gratis) offerti negli scorsi anni dai casinò online con giochi Netent.

Come si può notare, le slot machine presentano numerose sfumature e sono ormai lontane dalle vecchie macchinette con leva in cui allineare i simboli alla frutta. A proposito di avventurieri, si potrebbe definire un mondo tutto da scoprire.