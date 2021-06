“Ben 423 vaccinazioni nella sola giornata di ieri al Polo Vaccinale di Somma Vesuviana di cui 60 Pfizer e 363 con Astrazeneca. Molti i giovani che hanno voluto vaccinarsi e siamo dinanzi ad un successo possibile grazie alla piena sinergia che c’è tra Comune – Curia – Asl Na 3. Ringrazio la dirigente dell’Asl Na 3, Distretto 48, dott.ssa Nunzia Tavella, la referente del Polo, dott.ssa Carmela Tufano, il coordinatore dott. Pasquale Fornaro, il Vescovo di Nola, Mons. Francesco Marino, il Presidente del Centro Elim, Raffaele Cerciello, sono stati ampliati anche le postazioni vaccinali.







Somma Vesuviana dunque quasi Covid Free. Un risultato possibile grazie alle politiche messe in campo dall’Amministrazione che ha chiuso, piazze, centri, scuole quando andavano chiuse. Siamo stati gli unici a chiudere le piazze in determinate occasioni come il Carnevale ma siamo stati anche gli unici ad istituire l’Ambulanza Comunale soprattutto nel periodo più acuto quando erano numerose le chiamate due persone che si trovavano in grave crisi d’aria. Inoltre abbiamo istituito anche il Team Psicologia Emergenza Covid che ha ascoltato i giovani ed i malati”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.