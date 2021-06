– Provincia di Napoli : 247.786 (+153)

– Provincia di Salerno : 67.783 (+39)

– Provincia di Avellino : 20.191 (+46)

– Provincia di Caserta : 65.669 (+7)

– Provincia di Benevento : 12.474 (+5)

Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.

Covid in Italia

Sono 102 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 65). I positivi sono stati 1.896, in lieve aumento rispetto ai 1.273 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Il tasso di positività al Covid è sceso per la prima volta da diversi mesi sotto la soglia dell’1%: secondo quanto emerge dai dati del ministero della Salute, è oggi allo 0,8% (ieri era dell’1,5%).

Sono 220.917 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 84.567.

Sono 688 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 71 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 17 (ieri erano stati 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.685, in calo di 225 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 283). In isolamento domiciliare ci sono 176.353 persone, in calo di 6.431 rispetto a ieri.