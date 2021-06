Enrico Millo, adesso serve un’impresa! Sconfitta interna nell’andata dei playoff con la Boville

Servirà un’impresa all’Enrico Millo nella sfida di ritorno con i laziali della Boville Marino per centrare la qualificazione alle Final Four che, tra il 3 e il 4 luglio, a San Giovanni in Persiceto, assegneranno il Tricolore della Raffa.

La squadra del Presidente e tecnico Franco Montuori, che ha chiuso la regular season al terzo posto del Girone 1, nel primo atto del remake della finale scudetto dello scorso mese di ottobre, che si è disputato nel pomeriggio di sabato 5 giugno a Baronissi, si è arresa – con il punteggio di 3-5 – ai Campioni d’Italia in carica. In particolare, il primo turno di gioco è terminato in parità; poi, nella seconda parte dell’incontro, capitan Francesco Santoriello e compagni sono riusciti a prevalere solo in una delle quattro sfide a coppia.

“Speriamo davvero di ricompattarci – ha dichiarato il presidente dell’Enrico Millo, Franco Montuori – e di ritrovare fiducia in noi stessi. Nonostante la sconfitta, la partita è ancora aperta. I nostri avversari sono fortissimi; ma, fra due settimane, avremo l’opportunità di scrivere una pagina importante per la storia del nostro club”.

Nell’altro match dei playoff l’Oikos Fossombrone (terza del Girone 2) si è imposta con il punteggio di 6-2 sulla Nova Inox Mosciano (seconda del Girone 1). Gli incontri di ritorno, che stabiliranno quali squadre si contenderanno il titolo con la MP Filtri Caccialanza di Milano e la Possaccio di Verbania, già qualificate alle Final Four, si disputeranno sabato 19 giugno.

ASD Enrico Millo (SA) vs Boville Marino (RM) 3-5 (40 – 57)

Scolletta – Noviello – Ferrara vs Palma – Nanni – Facciolo 8-6, 2-8; Santoriello vs Di Nicola 6-8, 8-7; Noviello – Scolletta vs Palma (2° set Facciolo) – Santucci 8-4, 3-8; Santoriello – Mauro (2° set Ferrara) vs Di Nicola – Nanni 4-8, 1-8.

All. Enrico Millo: Francesco Montuori

All. Boville Marino: Giulio Arcangeli

Direttore di gara: Antonio Dello Iacovo

Arbitri: Salvatore Gallo – Emilio Benvenuto Betelli