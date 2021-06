Dopo la delusione maturata con l’eliminazione nei play off contro il Palermo, la Juve Stabia si è mossa per sondare l’ingaggio di un nuovo allenatore al posto di mister Padalino, in scadenza di contratto a fine giugno.

I rumors di “radio mercato” parlavano di un abboccamento la scorsa settimana con Silvio Baldini, ma alla fine non c’è stata la definitiva finalizzazione tra tecnico e società stabiese.

Infatti, mister Baldini ha fatto sapere che: “E’ vero, la Juve Stabia mi ha fatto una proposta concreta e hanno fatto di tutto per convincermi ad affrontare la nuova stagione con loro. Abbiamo parlato, sono stato a Castellammare di Stabia ed è una città straordinaria. Mi ha fatto piacere avere avuto l’opportunità di conoscere, e li ringrazio tutti, il presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella e l’amministratore Avvocato Vincenzo Todaro oltre a rivedere il mio amico, il direttore Giuseppe Pavone. Purtroppo non posso accettare, pur avendo avuto l’opportunità di ascoltare le ambizioni societarie. Dopo la mia ultima esperienza, ho deciso di prendermi un periodo di pausa, che non so quanto potrà durare, ma mi ha spinto a rinunciare così alla possibilità di poter fare un’esperienza in una città bella come Castellammare di Stabia. Auguro alla Juve Stabia ogni bene possibile e farò il tifo per loro, con la speranza che i progetti societari possano essere tutti raggiunti”.

Da ricordare che Silvio Baldini, classe 1958, è un allenatore nativo di Massa (proprio con la Massese ha iniziato la sua importante carriera come trainer nel 1992) con varie esperienze professionali in serie A, B e C, avendo lavorato, tra le altre, in piazze come Lecce, Brescia, Palermo, Siena, Parma, Empoli, Catania. Negli ultimi anni ha allenato la Carrarese in serie C che in questa stagione agonistica ha lasciato da dimissionario ad aprile dopo una serie di sconfitte. Con il club toscano ha totalizzato 153 presenze in panchina dal 2017, da quando aveva preso la sua guida, con una media punti di 1.46.

La Juve Stabia ora procederà ad un nuovo “casting” per la scelta della guida tecnica , pietra miliare per la nuova stagione 2021-22 con obiettivi importanti per il sodalizio gialloblù