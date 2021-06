Il lunedì è sempre lunedì e quindi non ci resta che riportare i numeri rilevati oggi e attendere domani per riavere un quadro sicuramente più fedele alla realtà dell’andamento dell’epidemia in Campania.

Numero imbarazzante di tamponi processati e pochi nuovi positivi, ma tasso di positività che come sempre schizza in alto, ma si tratta del normale andamento del lunedì. Niente paura, da domani si ritorna alla normalità e si torna a guardare verso la luce in fondo ad un tunnel dal quale sembra stiamo definitivamente uscendo.

Sul territorio regionale si registra una accelerazione della campagna vaccinale. Da oggi 7 giugno la somministrazione di J&J è partita anche nelle prime 150 farmacie di Napoli e provincia.