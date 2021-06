Normanna Aversa Academy: Il centrale Simonelli conferma

Sesta conferma nel roster della Normanna Aversa Academy. Un altro figlio della città di Aversa pronto ad una nuova affascinante avventura in Serie A.

Gianluigi Simonelli sarà ancora lì, al PalaJacazzi e in tutti i palazzetti dei club della prossima A3, a saltare a muro per provare a mettere a terra i suoi primi punti tra i professionisti ma soprattutto per crescere sempre di più mettendo nel bagaglio dell’esperienza qualche ‘trucco del mestiere’ dei centrali più forti della categoria (compresi i compagni di squadra).

E’ giovanissimo, ha una vita davanti a sé da dedicare alla pallavolo e anni importanti nel suo futuro per diventare uno dei centrali più forti d’Italia.

E’ un classe 2000 che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Basti pensare che gioca da tantissimo tempo a pallavolo e anche rispetto al recente passato ha fatto dei passi in avanti clamorosi grazie anche ai consigli degli allenatori Giacomo Tomasello e Rosario Angeloni.

Adesso sarà ancora nel gruppo di Serie A: con maggiori consapevolezze ma anche con più responsabilità. Lui e Di Meo, normanni doc, rappresenteranno la città in giro per l’Italia. E dovranno portarla alla vittoria per poter poi festeggiare, a fine campionato, il sogno che tutti noi abbiamo già fisso nella mente.