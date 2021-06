Si allarga la campagna vaccinale in Campania. Questa volta saranno invitati a vaccinarsi i senza fissa dimora che vivono a Napoli e ricadono sul territorio dell’Asl Napoli 1 Centro.

L’operazione sarà possibile grazie alla collaborazione delle numerose associazioni presenti sul territorio che provvederanno a stilare una lista dei senza tetto.







“E’ importante per tutti noi riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di quanti non hanno una casa e vivono in condizioni di indigenza”, ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1 Centro. “Sappiamo bene che sarà un lavoro complesso, una sfida importante, ma il nostro obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro”.

I senza fissa dimora saranno vaccinati a partire da domani 8 giugno, e saranno i medici dell’Azienda Sanitaria locale a somministrare il vaccino nelle strutture di accoglienza, raggiungendo i senza tetto, ove necessario, anche per strada. A tutti i vaccinati verrà, poi, regalato un kit di prodotti anti Covid di prima necessità, come mascherine ed igienizzante.