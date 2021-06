Era previsto per questa mattina l’inizio delle somministrazioni dei vaccini presso le farmacie di Napoli.

Invece solo le strutture che avevano già partecipato alla domenica dimostrativa sono state in grado di procedere come previsto. Per tutte le altre, occorrerà attendere ancora, poiché talune non hanno ancora ricevuto le credenziali per poter accedere alla piattaforma Soresa e registrare opportunamente l’avvenuta vaccinazione. Ad altre non sono state ancora consegnate le fiale.







“Ho ricevuto i vaccini ma non posso accedere per registrare i pazienti o registrare la vaccinazione di chi ha già fatto l’adesione – ha spiegato una farmacista napoletana – Temevo che ci sarebbero state difficoltà e infatti non ho preso appuntamenti stamattina, chiamerò i pazienti appena si sblocca tutto”.