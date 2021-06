“Startup For Planet”: un progetto cavese per i giovani

Un evento importante ha dato voce al Comune di Cava de’ Tirreni, il progetto “Startup For Planet”, dove la società di comunicazione Lenus Media, in collaborazione con The Green Hub di Legambiente Cava de’ Tirreni e il Comune di Cava de’ Tirreni si è impegnata a collaborare nel selezionare cinque team di giovani nel territorio metelliano, ai quali verrà data l’opportunità di far crescere la propria idea di impresa, migliorando il business model, supportando il suo inserimento nel mercato e il suo sviluppo internazionale.

Cosa offre il progetto “Startup For Planet”

Nello specifico, ai team selezionati saranno offerti una serie di benefici tra cui:

postazioni di lavoro;

accesso riservato ai workshop;

percorsi formativi, eventi di promozione e networking;

promozione e 100 ore di supporto per la propria idea di impresa.

Inoltre, i team verranno affiancati da consulenti e professionisti provenienti dal mondo del lavoro di impresa, i quali insegneranno le varie strategie di impresa, come il tipo di comunicazione da adoperare, le tecniche di marketing e la costituzione legale di un’impresa. L’intera offerta formativa ha un valore di € 10.000 per ciascun team, e l’eventualità di vari premi supplementari in base all’idea imprenditoriale più meritevole.

Il progetto “Startup For Planet” è rivolto a team formali e informali, in possesso di una nuova idea d’impresa o progetto, o una società/startup avviata da almeno 5 anni, che ha idee rivoluzionarie per generare impatti positivi sul pianeta tra cui soluzioni per la mobilità elettrica o per la riduzione dei consumi energetici, , nonché strategie per migliorare la digitalizzazione nel mondo e soluzioni per ridurre emissioni di gas a effetto serra.

In seguito alla candidatura da fare sul sito thegreenhub.org/startupforplanet/, la valutazione della candidatura sarà effettuata dal team del The Green Hub in collaborazione con le aziende partners, tra cui la Lenus Media, e in seguito all’assegnazione di un punteggio, potrà essere richiesto un ulteriore colloquio che assegnerà un ulteriore punteggio.

Chi è Lenus Media

L’agenzia di pubblicità Lenus Media, nata nel 2008, enfatizza i punti di forza di un progetto attraverso le strategie e le tecnologie più adeguate. Propone e sviluppa progetti di comunicazione digitale su misura, pensati per durare nel tempo, grazie alla solida preparazione tecnica, traducendo le esigenze strategiche del cliente in progetti creativi ed innovativi. Lenus Media sviluppa soluzioni di promozione, online marketing, organizzazione di eventi aziendali e sociali, sviluppo web e piani editoriali per webzine e social network ed opera nel mondo della comunicazione digitale per fornire risultati di business misurabili: visibilità, attrattività, nuovi contatti. Attraverso una comunicazione interattiva si realizza in un’unica struttura produttiva, una vasta offerta creativo-strategica con l’unico scopo di raggiungere gli obiettivi preposti.

Cos’è The Green Hub

The Green Hub è un incubatore di imprese di proprietà del Comune di Cava de’ Tirreni affidato all’Associazione Terra Metelliana ETS – Circolo Legambiente (legambientecava.it). La struttura in passato ha ospitato sedi distaccate di dipartimenti dell’Università Federico II di Napoli e agenzie formative. Oggi, invece, è un luogo dove giovani e professionisti possono accrescere le proprie competenze, veder nascere nuove idee di impresa e trovare opportunità per affermarsi nel mondo del lavoro. Da maggio 2018 il The Green Hub ospita le attività del progetto “Green Generation Hub” (Avviso Pubblico “BenEssere Giovani – Organizziamoci” – POR Campania FSE 2014-2020), che ha l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti nell’implementazione di uno spazio fisico e virtuale, un polo di eccellenza a livello europeo, basato sui fondamenti innovativi (sia di tipo tecnologico che sociale) della green-economy e della sharing-economy.Il progetto vede capofila il Comune di Cava de’ Tirreni e un partenariato con capogruppo l’Associazione Terra Metelliana ETS – Circolo Legambiente e componenti quali Confindustria Salerno, ANCE Aies Salerno, Moby Dick ETS, Coop. Soc. Cava Felix, Marte Srl, Ass. L’Albero Delle Idee, Soges Spa e Pform Srl.