Stamattina i Nibbio dell’ Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in via Quintiliano, via Tevere, viale Traiano, via Tertulliano, via Romolo e Remo dove hanno sequestrato 41 motoveicoli e 27 autovetture parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.