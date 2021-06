Dopo l’1-1 dell’andata l’Avellino ospita il Padova al Partenio, dove per la squadra di Braglia si consuma il dramma. I veneti vincono per 0-1 grazie al gol di Della Latta dagli sviluppi di un corner. Il Padova ha nettamente giocato meglio dei biancoverdi, che hanno tirato in porta solo una volta nei 90 minuti di gioco.







Per i lupi i rimpianti sono tanti, ma c’è anche la soddisfazione di aver giocato un grande girone C, chiudendo al secondo posto a pari merito con il Catanzaro. Il sogno di approdare in finale era cresciuto dopo il pareggio in casa dei biancoscudati, che alla fine espugnano il Partenio e in finale incontreranno l’Alessandria, che ha avuto la meglio ai supplementari contro l’Albinoleffe dopo un doppio 2-1.

In Serie B l’unica squadra campana sarà quindi il Benevento, che non giocherà quindi l’avvincente derby contro gli irpini.

Giuseppe Garofalo