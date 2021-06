Sempre in lento, ma significativo, il calo del tasso di positività in Campania. Calati anche i decessi.

Prosegue la campagna vaccinale sul territorio regionale, dove sono state superate le 4 milioni di dosi somministrate finora. Con le nuove scorte arrivate in queste ore si annuncia una ulteriore accelerazione, ma non con Astrazeneca.

Il Ministero della Salute ha stabilito che il Vaxzevria sarà somministrato solo a persone dai 60 anni in su, cioé alle fasce per le quali non sono stati osservate dalle autorità del farmaco reazioni avverse. L’orientamento era stato assunto dal giorno precedente in Campania, dove gli open day proseguono solo con Pfizer, Moderna e Janssen.