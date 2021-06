“ANNI 90” è tutto questo, ci fa conoscere GYN come fosse una notte qualsiasi di quei tempi dove tutto è possibile, godersi con spensieratezza la sera fra un drink e buona musica e un’amore improvviso che defluisce in una scossa dance riconoscibile nelle parole ” e la musica suona tardi fino a stasera, luci viola cosa fai muovi a tempo la schiena, non sei tu, butta giù, il ritmo prende ora ne vuoi sempre di più”.









“ANNI 90” ci fa conoscere tutta la potenza del mondo nostalgico di GYN e l’armonia della sua voce rivelandosi una scoperta sorprendente.

GYN nasce a Napoli classe ‘95 e a 13 anni decide di intraprendere un percorso di formazione nel canto che asseconda la sua grande passione per la musica, con un’innato amore per il POP. Non paga del canto e dell’interpretazione dei brani sottoposti, decide di cimentarsi completamente nella scrittura, divenendo un’artista completa che sa coniugare le melodie della Generazione Z con le influenze nostalgiche dei capolavori della dance degli anni ’90.