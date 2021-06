Numeri tutti più bassi oggi in Campania: meno tamponi processati, calano anche i nuovi positivi e i decessi, diminuiscono anche i guariti.

Il tasso di positività resta pero praticamente identico a quello delle 24 ore precedenti, mantenendosi appena sopra il due per cento.







Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che d’ora in avanti in Campania saranno somministrati solo i vaccini Pfizer e Moderna. Per nessuna fascia di età si utilizzeranno ancora Astrazeneca e Johnson & Johnson, vaccini a vettore virale. Perentorio il NO al mix vaccinale per i richiami da parte del governatore, che ha stoppato l’iniziativa, chiedendo al Governo di pronunciarsi con chiarezza, fornendo disposizioni vincolanti. Per adesso si faranno con Astrazeneca i richiami a chi ne ha già ricevuto la prima dose. La Campania resterà nella fascia gialla almeno fino al 20 giugno prossimo con coprifuoco alle 24, nella speranza che dal 21 possa passare in quella bianca. Da martedì prossimo però sarà possibile, per chi è in possesso del Green Pass, partecipare a cerimonie e matrimoni.