Galles-Svizzera 1-1

A Baku inizia il sabato di Euro 2020 con l’altra sfida del girone dell’Italia fra Galles e Svizzera. Durante il primo tempo gli elvetici premono sull’acceleratore, tirando ben 11 volte contro le 2 dei Dragoni, centrando una volta a testa lo specchio della porta. A inizio ripresa il meritato vantaggio dei rossocrociati con Embolo che stacca di testa da corner e porta in vantaggio la Svizzera. La squadra di Page reagisce bene costringendo gli svizzeri a concentrarsi nella propria metà campo. Al minuto 74 arriva il pareggio dei rossoverdi: Moore raccoglie bene un ottimo traversone condannando la Svizzera al pari. Verso il finale arriva il gol del nuovo vantaggio rossocrociato firmato da Gavranovic, che però vede sfumare la rete dopo un fuorigioco segnalato dal VAR. L’Italia si gode quindi un primo posto in solitaria e arriva con il sorriso al prossimo impegno proprio contro la Svizzera. Sorride anche la Turchia che vede le avversarie ad un solo punto di distanza.







Danimarca-Finlandia 0-1

Sembra un normale derby scandinavo del gruppo B fra Danimarca e Finlandia, quando al 42’ minuto il Parken di Copenaghen diventa palcoscenico di attimi di panico: improvvisamente Eriksen perde i sensi e si accascia a terra, allarmando tutti. Immediato l’arrivo dello staff medico sul terreno di gioco che comincia un massaggio cardiaco; poco dopo porta via il giocatore danese in una barella coperta da dei veli bianchi e i compagni di squadra a fare da scudo per evitare la spettacolarizzazione dell’accaduto. Il centrocampista dell’Inter è stato portato all’ospedale vicino Rigshospitlaet. Un’ora dopo il mondo viene rassicurato: Eriksen è sveglio e cosciente.

La partita, momentaneamente sospesa, riprende alle ore 20:30 e si conclude con la vittoria finlandese decisa dal colpo di testa di Pohjanpalo, complice una mezza papera di Schmeichel e una Danimarca ancora stordita per quanto successo. Infatti anche il calcio di rigore calciato da Hojbjerg dimostra come la squadra abbia accusato il colpo. Avrà anche vinto la Finlandia (all’esordio assoluto in una fase finale di un Europeo), ma la vittoria più importante la ha messa a segno Eriksen: al momento è ancora ricoverato ma secondo quanto riportato dalla federazione danese è in condizioni stabili.







Belgio-Russia 3-0

Così come l’Italia, anche il Belgio con un 3-0 rifilato alla Russia sgomita prepotentemente per la vittoria finale. Il protagonista di questa notte magica (per il Belgio) di San Pietroburgo è senza dubbio Romelu Lukaku, che apre e chiude la partita con una doppietta dedicata al compagno di squadra Christian Eriksen. Oltre alla doppietta del centravanti nerazzurro segna anche Meunier: subentrato a Castagne per infortunio, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, il terzino del Borussia Dortmund sfrutta un intervento da rivedere da parte del portiere russo Shunin e infila la palla in rete. Se l’Italia dovesse affrontare questo Belgio, ci sarà da preoccuparsi e non poco.

Giuseppe Garofalo