Solo 2.240 tamponi lavorati in Campania con il tasso di positività Covid che sale al 3,57%

Pochissimi i tamponi lavorati nella giornata festiva di ieri e pochi i nuovi positivi con una percentuale che però come era inevitabile torna a salire come accade da sempre tutti i lunedì.

Negli ultimi dieci giorni sono stati rilevati 2.069 casi, ma per la prima volta quest’anno il nuovo contagio scende in un giorno sotto i 100 casi al giorno, anche se il dato resta comunque non veritiero del tutto a causa dei pochissimi tamponi.







D’ora in avanti in Campania saranno somministrati solo i vaccini Pfizer e Moderna. Per nessuna fascia di età, nemmeno per gli over 60, si utilizzeranno ancora quelli a vettore virale (Astrazeneca e Johnson & Johnson). Rispetto a quanto predisposto dal Ministero di fare richiami col mix vaccinale, ha de Luca ha confermato il suo NO.

Per adesso si faranno con Astrazeneca i richiami a chi ne ha già ricevuto la prima dose solo sopra i 60 anni. Al di sotto si attendono lumi dal Ministero.