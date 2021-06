Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Torre del Greco. Terribile l’accusa: avrebbe abusato della figlia, oggi adolescente, da quando era ancora una bambina.

Le indagini su un fatto tanto grave e delicato sono partite da una denuncia presentata dalla madre della ragazza.







“Le indagini – spiega in una nota il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – hanno permesso di ricostruire un allarmante quadro familiare, fatto di continue violenze e soprusi.

In questo quadro l’indagato avrebbe iniziato ad abusare sessualmente della figlia, ora adolescente, da quando la stessa aveva appena dieci anni“.







Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura, per i reati contestati che sono violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia, sono stati i carabinieri della Stazione Capoluogo di Torre del Greco insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia.

Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.