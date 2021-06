Dopo la presentazione on line, causa pandemia, tenuta lo scorso mese, il libro

“E’ andato tutto bene? Parliamone”,

prodotto dall’associazione socio culturale l’Incrocio delle Idee, sarà presentato in presenza mercoledì 16 giugno prossimo.

Un libro che contiene scritti di cittadini che hanno esternato le loro emozioni, riflessioni, aneddoti e racconti legati a questa pandemia che, sia pure con estrema prudenza, la stiamo mettendo alle nostre spalle.







Ad “ospitare” detta iniziativa uno spazio di piazza Giovanni XIII, meglio conosciuto coma la “Canestra”, con inizio alle 18,00.

Si è deciso di tenere questa iniziativa in questa piazza, non solo per attenersi alle ancora persistenti disposizioni anticovid, ma anche per provare a utilizzare spazi importanti e gradevoli della città, pensando di dargli maggiore valore.







Interverranno, la presidente dell’associazione Giovanna Massafra, la psicologa Rosaria Varrella, che ha curato la prefazione, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Castellammare di Stabia Sabrina De Gennaro, la docente Tiziana Esposito e l’editore Tonino Scala.

Sono previsti interventi di alcuni autori.