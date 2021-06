Dopo oltre un mese, e lo avevamo scritto anche noi, gli oltre 48mila guariti che erano indicati erroneamente tra gli attualmente positivi sono stati stralciati dal bollettino regionale.

Oggi infatti il bollettino nazionale riporta per la Campania 11.737 cittadini attualmente positivi, mentre ieri ne risultavano erroneamente ancora 59.829. La stessa tabella dei dati della Campania, modificata graficamente, e il bollettino regionale non riportano più i dati di positivi e delle persone in isolamento. Numeri che però appaiono radicalmente modificati nel bollettino del Ministero della Salute.





Nelle note del bollettino nazionale si legge: “La Regione Campania riporta che, a seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle ASL, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in “Isolamento Domiciliare” e che, pertanto, sono stati assegnati alla categoria “guariti“.

Con l’attesa correzione effettuata oggi gli attualmente positivi italiani, cioè i malati ricoverati in ospedale e quelli in isolamento domiciliari, sono diminuiti di un terzo e sono passati da 157.790 di ieri a 105.906 di oggi. Il dato che la sola Campania sommasse, appunto, un terzo di tutti gli attualmente positivi di tutta la Penisola era del resto palesemente anomalo e come si è dimostrato errato.