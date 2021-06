Arriva un altro riconoscimento per Walter Lippa, l’AssoTutela del presidente Michel Emi Maritato, accompagnato dalla splendida Fabrizia Santarelli, nel prossimo autunno consegnerà l’ambito premio a chi nel corso dell’anno si è distinto per meriti e traguardi raggiunti. Tra i premiati spicca l’artista napoletano Walter Lippa che nella meravigliosa cornice del Campidoglio di Roma riceverà questo riconoscimento. Con lui, tra gli altri premiati, spiccano i nomi di Maurizio Mattioli, Enzo Salvi e Aldo Pacifici.







Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela, in una nota ha voluto spiegare: «Sono personaggi importanti che godono della stima mia e di tutti gli italiani. È davvero un grande piacere – spiega Maritato – per la famiglia di Assotutela accoglierli. Ma non finisce qui. Nei prossimi giorni comunicheremo il nome di altri personaggi che riceveranno il nostro riconoscimento. Tante, infatti, le personalità che lavorano e operano quotidianamente per il bene del nostro Nazione». Assotutela, da anni ormai, tutti gli anni ci tiene a premiare “per il loro competente e professionale contributo al Sistema Paese” numerose autorità, tra amministratori, tecnici, intellettuali, magistrati, esponenti del mondo istituzionale, sportivo, sanitario, sociale, televisivo e culturale.

L’attore partenopeo Walter Lippa, tra i protagonisti della prima stagione di Gomorra, sarà prossimamente impegnato in “Mare fuori” e in una quadrilogia parodistica sui supereroi e sulla Casa di Carta in chiave comica.