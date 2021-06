Sull’agenda piena di Lotito spunta ancora un punto interrogativo che comincia ad assillare l’imprenditore romano: la vendita della Salernitana. Fra 10 giorni scatterà l’ora X, che potrebbe essere fatale se Lotito fosse ancora alla guida del club.







Al momento due imprenditori si sfidano per l’acquisto del club: il primo è Andrea Radrizzani, businessman milanese già proprietario del Leeds United, militante nella Premier League. Ieri ha fatto scalpore il nome di Andrea Lombardi, nato a Ravello e tifoso della Salernitana: sembra che l’imprenditore 37enne abbia scavalcato Radrizzani per acquistare la società granata. Alcune voci dicono che l’uomo d’affari sia stato avvistato in Costiera Amalfitana per incontrarsi con Lotito e Mezzaroma.







Il presidente romano è stato comunque avvertito da Gravina: non si possono fare cose losche fra i due club. Poche parole, che hanno colpito: ora la palla passa a Lotito, se davvero vuole la sua squadra in Serie A.

Nei prossimi giorni, chiunque esso sia, sarà annunciato il nuovo presidente della Salernitana; filtra ottimismo, il popolo granata è in visibilio: una nuova avventura sta per iniziare.

Giuseppe Garofalo