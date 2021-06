Giornata positiva per i dati relativi all’andamento epidemico in Campania. Dopo la correzione degli attualmente positivi che in un giorno calano di circa 48mila, incoraggiante anche la percentuale relativa al tasso di positività che per la prima volta scende sotto il due per cento.

Cambiata la grafica della comunicazione dell’Unità di Crisi regionale, più sintetica e senza il numero dei positivi e delle persone in isolamento domiciliare.









Nel frattempo in queste ore è stato chiarito come procederà il piano vaccinale. In Campania Astrazeneca e Johnson sono vietati sotto i 60 anni e la campagna di massa proseguirà con Pfizer e Moderna.

Giunta oggi la risposta del Ministero e la Regione ha annunciato che si procederà con il mix vaccinale per tutti coloro che, sotto i 60 anni hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca. Confermata la seconda dose con il siero anglo-svedese per gli over 60 che hanno già ricevuto la prima dose con lo stesso vaccino.