TutelaMarchio.com: registra il tuo marchio al nuovo sportello gratuito

Hai intenzione di dare vita al tuo sogno d’impresa, ma non sai come iniziare, anche con dalla sola registrazione del tuo marchio? La soluzione c’è: TutelaMarchio.com ha inaugurato il primo sportello gratuito in provincia di Salerno, dedicato all’attività di registrazioni di marchi e brevetti, presso la sede della Lenus Media a Cava de’ Tirreni in Via Eduardo Talamo, 46. Il progetto prevede la disponibilità di un team legale per le imprese che desiderano ricevere maggiori informazioni in merito al processo di registrazione in Italia e all’estero del proprio marchio aziendale o per la brevettabilità della proprietà intellettuale.

Cosa offre la collaborazione

Lo sportello di Cava de’ Tirreni si occuperà di:

offrire gratuitamente una consulenza legale specialistica relativa alla registrazione del proprio segno distintivo;

valutare che il segno non sia contrario alla legge;

accertare che il marchio non sia in conflitto con altri marchi già depositati e/o registrati con ricerche di anteriorità sui registri di riferimento (per l’Italia EUIPO, WIPO, UIBM).

Inoltre, TutelaMarchio.com offrirà servizi legali in materia di proprietà intellettuale rappresentando clienti aziendali di tutte le dimensioni, così come i singoli imprenditori, professionisti, progettisti, sviluppatori di prodotti e Internet start-up, con validi consulenti abilitati agli Uffici Marchi ed iscritti negli Albi Professionali: questo permetterà di fornire una consulenza specializzata ed un servizio impegnato ed efficace. Inoltre, ad ogni cliente verrà attribuito un consulente, il quale offrirà servizi IP ENFORCEMENT, avvio e difesa di opposizioni, ricorso presso la commissione dei ricorsi e risoluzione delle controversie nel corso della registrazione, nonché un servizio di sorveglianza di nomi a dominio, web, alle dogane, monitoraggio web e IP duo diligence.

Inoltre, Silvia Carbonaro, mandatario marchi italiano e comunitario, accreditato presso UIBM ed EUIPO, iscritta all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, e ideatrice dell’iniziativa, si occuperà insieme al suo team di esperti del territorio di lanciare e sviluppare il marchio e i suoi prodotti a livello nazionale, comunitario ed internazionale, tramite soluzioni su misura, definendo le strategie migliori per la gestione del patrimonio intellettuale, e organizzare corsi di formazione con corsi, workshop e seminari per fornire le competenze utili per una corretta gestione dell’Asset Immateriale Aziendale.

La collaborazione è motivo di grande soddisfazione visibilmente chiara dalle parole di Emanuele Pisapia, titolare della Lenus Media S.r.l.s., che dichiara: “Collaboriamo con TutelaMarchio.com dal 2014 attraverso il restyling del portale online e la creazione del configuratore che aiuta le aziende ad identificare le classi di interesse dove registrare il proprio marchio. La creazione di uno sportello informativo presso la sede di Cava de’ Tirreni consentirà alle imprese del territorio di Salerno di poter avere informazioni sui vantaggi relativi alla registrazione dei propri segni distintivi e delle proprie idee, punto cruciale di una strategia comunicativa online ed offline che suggeriamo da tempo ai nostri clienti”.

Dunque, un’ulteriore opportunità a chi ha deciso di avviare un’attività imprenditoriale (in particolare in Campania) e si trova in difficoltà su come adempiere a tutti gli step necessari.

TutelaMarchio.com

TutelaMarchio.com si occupa prevalentemente di registrazione e tutela del Marchio Aziendale. È in grado di procedere alla registrazione, deposito/rinnovo di un Marchio entro 72 ore dal conferimento incarico in ambito Nazionale, Comunitario ed Internazionale. Adotta standard organizzativi e qualitativi che garantiscono costantemente strategia, rapidità, efficienza e contenimento dei costi. La sede si trova in Via A. Bertoloni, 29 – 00197 – ROMA (RM) ed è rappresentata dalla Dott.ssa Silvia Carbonaro, mandatario marchi italiano e comunitario, accreditata presso UIBM e UAMI, iscritta all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale e specializzata nell’ambito della Proprietà Industriale, l’Avv. Federica Nuzzo, iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma, rappresentante presso UIBM ed EUIPO, l’Avv. Sofia Marchiafava, iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma, responsabile di diritto della proprietà intellettuale e industriale con particolare riguardo alle questioni ricollegabili alle nuove tecnologie, in ambito contenzioso e stragiudiziale e l’Avv. Silvia Senatore, iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore, collabora con TutelaMarchio.com occupandosi di valutazione di registrazione marchi, ricerche di anteriorità, deposito marchi in Italia e all’Estero, contenzioso stragiudiziale.