Come ogni settimana si è aggiornato a Palazzo Farnese, sede del Comune di Castellammare di Stabia, il Tavolo permanente per la Ripartenza istituito dall’amministrazione del sindaco Gaetano Cimmino.

Presenti al confronto il vicesindaco Antonio Cimmino e gli assessori Amedeo Di Nardo, Noemi Verdoliva e Gaetano De Stefano.







Si tratta di un confronto costante con Ascom e tutte le realtà produttive del territorio, dai balneari agli albergatori. Tra i temi affrontati nel pomeriggio di oggi la prossima istituzione della Ztl del Mare: in questo caso la volontà dell’amministrazione si è sposata in pieno con i desideri dei commercianti. Confronto aperto, invece, per quanto riguarda la Ztl dello Shopping in corso Vittorio Emanuele, la segnaletica turistica ed i parcheggi.