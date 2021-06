Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari, è attiva a Napoli da ottobre 2019 e in poco meno di due anni ha già aiutato circa 400 esercizi commerciali della città a salvare più di 20.000 Magic Box, sacchetti anti-spreco di cibo invenduto che altrimenti sarebbero stati gettati.

Un traguardo non indifferente, considerando che salvare una Magic Box equivale a risparmiare l’emissione di 2.5kg di CO2 nell’atmosfera, ma garantisce anche ai consumatori un risparmio notevole, che equivale a un terzo rispetto al prezzo di listino dei prodotti all’interno. Inoltre, fa sì che il commerciante riesca a percepire un piccolo ricavo da cibo che viene preparato ma che in altro modo andrebbe sprecato. Negli primi sei mesi del 2021, il numero di esercizi commerciali e di box vendute in città è aumentato del 30%, anche grazie e a un team dedicato, che si sta occupando di supportare ancora più da vicino lo sviluppo della lotta contro gli sprechi alimentari nella città





partenopea.

Too Good To Go celebra questo successo con un video ironico, che incentiva i consumatori a riflettere sul fatto che sia possibile acquistare cibo invenduto, ma ancora delizioso, con un notevole risparmio:

https://youtu.be/GDbEot3jvts

Un trend che continua e che testimonia la volontà della città partenopea di alzare l’asticella nella lotta contro gli sprechi alimentari, soprattutto in un periodo che ha rappresentato grande incertezza per i professionisti della ristorazione e per i cittadini. La missione di Too Good To Go quindi non si ferma, ma prosegue giorno dopo giorno con la diffusione dell’app e delle sue attività in provincia di Napoli e in tutta la Campania.







“Dopo aver raggiunto già ottimi risultati, il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di continuare l’espansione sul territorio”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go, “Dopo un periodo non facile, sia per le attività commerciali che per i consumatori, poter mettere a disposizione uno strumento win-win-win – che aiuta il portafoglio dei cittadini, consente all’esercente di avere un piccolo ricavo da ciò che viene prodotto ed è anche positivo per l’ambiente – è per noi fonte di orgoglio e un’ulteriore spinta a migliorarci sempre di più”.

COME FUNZIONA TOO GOOD TO GO

Grazie all’app Too Good To Go i commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo alla app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata – generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza.