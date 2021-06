Arzano: andava in giro con la Ferrari per la comunione del figlio. Carabinieri sanzionano la titolare del ristorante e fermano l’auto

L’imprenditrice ha organizzato nella circostanza festeggiamenti all’interno del locale, senza far rispettare il distanziamento di 1 metro e non ha ottemperato all’obbligo di conservare per 14 giorni, come prevede la Legge, il registro dei partecipanti