Sono tanti i giocatori che Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli vorrebbero affidare a Spalletti, che ha espressamente richiesto degli investimenti a centrocampo, reparto nel quale il d.s. azzurro sta scovando ottimi talenti da portare a Napoli.

Si stringe per Basic, operazione da 7/8 milioni di euro: sembra che la trattativa fra il giocatore, al quale piacerebbe passare in azzurro, e il Benfica si sia arenata.





Resta comunque un nome caldo quello di Thorsby, che abbandonerebbe la Sampdoria se il Napoli dovesse portare alle casse blucerchiate 10 milioni di euro, cifra che potrebbe chiudere la trattativa.

Altri due centrocampisti sono finiti nel mirino azzurro. Il primo osservato è Lokonga, sul quale anche Atalanta e Arsenal sono forti, con i Gunners che hanno messo sul piatto 12 milioni di euro, declinati dall’Anderlecht.







Il secondo nome è Berge dello Sheffield United, sul quale non c’è concorrenza, ma un prezzo che il Napoli non sarebbe disposto a spendere: infatti i biancorossi lo valutano circa 10 milioni di euro, il che non renderebbe l’acquisto “low cost” come vuole ADL.

Ma attenzione, perché un pilastro del centrocampo potrebbe accettare la fantomatica offerta per il rinnovo del contratto: questo è Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023, con le varie pretendenti che sembrano arrendersi alla richiesta di De Laurentiis di almeno 50 milioni di euro.

Passiamo alla difesa, dove Giuntoli è in costante lavoro per acquistare un terzino sinistro, priorità del mercato azzurro: i preferiti restano Emerson Palmieri e Florenzi, con il secondo che sembra allontanarsi dal Napoli, perché non vuole giocare in Italia con una casacca diversa dalla Roma, squadra alla quale è fortemente legato sin da bambino.







Se l’affare con il Chelsea non dovrebbe andare in porto, allora si potrebbe pensare ad un investimento low cost proveniente dall’Olanda, ottimo fornaio di talenti: è Gabriel Gudmundsson, 22enne del Groningen ben visto in Eredivisie.

Piccola parentesi sui difensori centrali: Manolas non esclude l’idea di tornare in patria, con l’Olympiacos che sta provando a convincere il Napoli a cedere alle sue richieste. Se il centrale greco dovesse fare le valigie, sarebbe obbligatorio blindare Koulibaly, che nelle scorse settimane sembra aver richiesto un incontro con il patron azzurro: addio o richiesta di rinnovo?

