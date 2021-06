Con un post sui canali social il presidente della Campania, Vincenzo De Luca ha chiarito quanto detto nella sua diretta del venerdì e smentito quanto scritto da alcuni organi di informazione sulla questione vaccini ai minori dai 12 ai 17 anni.







Ed in effetti le parole del governatore potevano essere intese proprio come in molti hanno capito. “”Il problema che mantiene aperto la Regione Campania – così De Luca nel corso della diretta – è il problema che riguarda la vaccinazione per la fascia d’età 12-17 anni, rispetto alla quale non ci muoveremo se non avremo garanzie e certezze assolute e non questo chiacchiericcio confuso che abbiamo ancora oggi”.





Poi un ora fa il chiarimento sempre sulla pagina Facebook: “In relazione a notizie relative a un presunto stop delle vaccinazioni per i minorenni, si chiarisce che il senso delle dichiarazioni pubblicate è questo: in assenza di certezze scientifiche, ai ragazzi della fascia tra i 12 e i 17 saranno somministrati solo vaccini sicuri, cioè Pfizer e non altri.