Svezia-Slovacchia 1-0

In attesa della gara di domani fra Spagna e Polonia, la Svezia si gode per un giorno e mezzo la vetta del gruppo E grazie al rigore segnato da Forsberg al minuto 76, quando la gara stava diventando davvero complicata con una Slovacchia che ha stretto i denti e provato a sfondare il muro quasi impenetrabile della Svezia, punto di forza degli scandinavi.







La Svezia ottiene il penalty grazie ad un fallo di Dubravka abbastanza ingenuo ai danni di Quaison: dal dischetto trasforma il centrocampista del Lipsia con un tiro molto angolato che vanifica il buon tuffo di Dubravka che aveva indovinato il lato. Vittoria importantissima per i gialli, che mettono un piede oltre la soglia degli ottavi di finale.

Croazia-Repubblica Ceca 1-1

Dopo la vittoria contro la Scozia, ora il popolo ceco comincia davvero a sognare ad occhi aperti ancora una volta grazie a Schick che ottiene un calcio di rigore trasformandolo in maniera impeccabile. La risposta degli scaccati è di Ivan Perisic, che segna con il marchio di fabbrica, una giocata che si ripete sempre con esito positivo: entra in area di rigore, punta l’avversario, si accentra e tira di potenza sul palo lontano, trasformando per l’ennesima volta in gol.







Ma al triplice fischio di Siebert a festeggiare è la Repubblica Ceca, che ottiene un punto contro i vice-campioni del mondo. Che brutta Croazia, eppure sono passati solo tre anni da quando per un pelo non riuscì ad alzare la Coppa del Mondo a Mosca. Ora addirittura la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, obiettivo minimo, rischia davvero di saltare.

Inghilterra-Scozia 0-0

Nel derby britannico la Scozia a sorpresa frena l’Inghilterra, che spreca quindi il primo match ball per accedere agli ottavi di finale e fare compagnia a Belgio, Olanda e Italia. Infatti a Wembley non si va oltre lo 0-0, un risultato che fa impazzire gli scozzesi, un po’ meno gli inglesi, con cui condividono un’aspra rivalità, la più antica di tutta la storia del calcio, ma questo meriterebbe un capitolo a parte.







A prendere in mano il pallino del gioco per tutti i 90 minuti sono i padroni di casa, come da pronostico, ma sorprende che la squadra di Southgate non abbia una buona mira: l’unica occasione nitida è di Stones che all’11’ fa vibrare il palo. Pickford non è chiamato agli straordinari, solo in una occasione risponde alla grande: su tiro di O’Donnell alla mezz’ora.

Finisce 0-0 e ora il gruppo D è apertissimo per l’ultima giornata della fase a gironi.

Giuseppe Garofalo